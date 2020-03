Nieuwe kleur voor achtbaan Movie Park Germany

Movie Park Germany

Movie Park Germany is begonnen met het opknappen van de negentien jaar oude achtbaan MP Xpress. De 33 meter hoge suspended looping coaster krijgt een ander thema en een nieuwe naam. Daarbij hoort ook een nieuw kleurenschema. De steunpilaren van de hangende achtbaan worden op dit moment bruin geverfd.



Dat blijkt uit foto's die op Instagram verschenen. Voorheen had MP Xpress een zwarte baan met witte ondersteuningen. Vanaf komende zomer heet de attractie Lucky Luke - The Ride: Die Daltons Brechen Aus. Het Duitse pretpark heeft zelf nog niets bekendgemaakt over het nieuwe uiterlijk.





Eigenlijk zou Movie Park aanstaande vrijdag weer opengaan voor publiek. Door het coronavirus is de seizoensopening minimaal een maand uitgesteld, voorlopig tot vrijdag 24 april. Of de renovatie van de achtbaan ook vertraging oploopt, is nog niet duidelijk.













