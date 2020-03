Disneyland Paris

Video: nieuwe luchtbeelden tonen uitgestorven Disneyland Paris

De sprookjeswereld van Disneyland Paris is door het coronavirus veranderd in een verlaten spookstad. Dat is te zien op nieuwe luchtbeelden van de Franse firma AddOxygene. Het bedrijf vloog deze week met een helikopter over het gesloten Disney-resort heen.



In een video komen onder andere de themagebieden Main Street U.S.A. en Fantasyland voorbij. Central Plaza, het plein voor het iconische kasteel van Doornroosje, is op één wagen na volledig verlaten. In de verte zijn Frontierland en Adventureland te zien.





Op het parkeerterrein staan nog twee verdwaalde auto's. Ook Disney's Newport Bay Club Hotel en Lake Disney worden in beeld gebracht.



Nog nooit

De Disney-parken zijn nu ruim een week gesloten voor publiek. Sinds de opening van Disneyland Paris in 1992 was het resort nog nooit zo lang dicht. Dat alle Disney-hotels tegelijkertijd gesloten zijn, kwam bovendien helemaal nooit eerder voor. Op dit moment is niet duidelijk vanaf wanneer bezoekers weer welkom zijn.



Afgelopen weekend doken al videobeelden op van iemand die door het uitgestorven Disneyland Park wandelde.

