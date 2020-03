Yumble Roermond

Vijf jaar na opening Yumble: wat gebeurde er met het 'attractiepark van de toekomst'?

Wat is er vandaag de dag nog over van het groots aangekondigde 'attractiepark van de toekomst'? Deze week is het precies vijf jaar geleden dat in Roermond het overdekte pretpark Yumble officieel werd geopend. Twee ambitieuze maar onervaren ondernemers - Daan de Kruijk en Marc Koerts - waren van plan om de Nederlandse pretparkwereld op te schudden met een gloednieuw concept. De bouw kostte 22 miljoen euro.



Volgens de initiatiefnemers stond Yumble symbool voor een nieuwe generatie attractieparken, met hypermoderne attracties. De hoogtepunten: een schietsimulator, een interactieve darkride, een 4D-simulator en een heen en weer slingerende schijf. Speeltoestellen, games, een laserparcours, botsauto's en een lift met speciale effecten maakten het attractieaanbod compleet.





Men zette in eerste instantie in op 350.000 bezoekers per jaar. De entreeprijs werd vastgesteld op 16,50 euro per persoon. Bestaande parken moesten vrezen voor hun bestaan, was de gedachte. Bedenker De Kruijk beweerde in een interview dat sommige attracties zich zelfs konden meten met die van de Efteling. Dat beloofde wat.



Arrogant

Al met al zorgde de opschepperige aankondigingen en arrogante houding voor een hoop scepsis in de branche. Maar Yumble liet zich niet afschrikken en bleef hoog van de toren blazen. En omdat Yumble geen gewoon pretpark was, werden er aan de lopende band nieuwe concepten gelanceerd. Zo koos de directie niet voor reguliere entreebewijzen, maar voor tickets per dagdeel. Wie 's ochtends wilde langskomen, moest een paar uur later weer vertrekken. Dan startte de volgende shift, met nieuwe bezoekers.



Ook op het gebied van horeca bedacht Yumble iets nieuws. Bezoekers hoefden niet in de rij te staan voor eten: het eten zou naar hen toe gebracht worden. Op gezette tijden kwamen verkopers met bakken donuts, popcorn of hotdogs naar buiten. Die konden vervolgens gekocht worden met consumptiebonnen. Contant betalen of pinnen was niet mogelijk. Wie op dat moment geen bonnen had, of wie toevallig geen zin had in de aangeboden snack, bleef ontgoocheld achter.



Reacties

De scepsis in de recreatiewereld bleek niet geheel onterecht. Al vanaf de openingsdag in maart 2015 stapelden de problemen zich op. Bezoekersaantallen vielen zwaar tegen. Attracties vielen stil door technische problemen. De online ticketshop werd geteisterd door storingen. En de reacties van de bezoekers die wel kwamen, waren overweldigend negatief.



Het management van Yumble heeft er vervolgens alles aan gedaan om het tij te keren. Al snel werden op het gebied van entreeprijzen, openingstijden en marketing een heleboel wijzigingen doorgevoerd. Grote reclameborden langs de snelwegen en een gesponsorde tv-uitzending op RTL 4 moesten het publiek enthousiast maken voor een bezoek. Wat een aangrenzend winkelcentrum wel lukte - duizenden bezoekers per dag op de been brengen - lukte Yumble niet. In de loods bleef het akelig stil.



Donkere hal

Ook het sentiment veranderde niet. Zelfs niet toen medewerkers de opdracht kregen om zelf positieve reacties achter te laten op de Facebook-pagina van het park. Iedereen leek het erover eens dat Yumble - feitelijk een donkere hal met simulatoren en kermisattracties - de term 'pretpark' niet waard was.



Het zorgde voor een onhoudbare situatie die vroeg om een flinke kapitaalinjectie. Toen een financier niet over de brug wilde komen, kwam voor Yumble het einde in zicht. De druppel die de emmer deed overlopen was het niet meer kunnen betalen van het uitzendbureau. Alle parkmedewerkers werden om die reden teruggefloten. Een faillissement was onafwendbaar.



Nieuwe eigenaar

Slechts vier maanden na de opening was Yumble plotseling weer gesloten. Er is vervolgens nog geprobeerd om een nieuwe eigenaar te vinden voor het hightech-attractiepark, maar niemand bleek interesse te hebben. De attracties werden geveild of teruggehaald door de fabrikant. Zo belandde de slingerende schijf in het Franse pretpark La Mer de Sable. In het faillissementsverslag werd "negatieve pers" genoemd als één van de oorzaken van het omvallen van Yumble.



Bedenkers Koerts en De Kruijk lieten een miljoenenschuld achter. Ruim honderd schuldeisers kregen hun geld niet terug. Beide heren hebben zich na het debacle niet meer durven te vertonen in de pretparkwereld. De blauwe Yumble-hal was nog even in gebruik als een lichtfestival - ook geflopt - en als feestlocatie. Tegenwoordig fungeert de loods als distributieplek voor het naastgelegen outletcentrum.





























