Attractiepark Rotterdam

Coronavirus zorgt voor extra vertraging bij bouw Attractiepark Rotterdam

Het coronavirus betekent niet alleen een zware tegenslag voor bestaande pretparken. Ook het in aanbouw zijnde Attractiepark Rotterdam heeft op verschillende manieren last van de coronacrisis, vertelt eigenaar Hennie van der Most aan Looopings.



Attractiepark Rotterdam had jaren geleden af moeten zijn, maar door financiële tegenvallers en problemen bij de bouw is het park vandaag de dag nog lang niet gereed. Op dit moment wordt gewerkt aan een belangrijke blikvanger: een reuzenrad van 45 meter hoog. Van der Most wilde het rad eigenlijk operationeel hebben vóór de start van het Songfestival op 12 mei.





Nu het Songfestival door de coronapandemie is afgelast, hoeft Van der Most zich daar geen zorgen meer over te maken. "Het had erom gespannen of we het gehaald hadden", zegt hij. "Het is jammer, we hadden voor het Songfestival wel wat boekingen staan. Dat is allemaal geannuleerd. Niks aan te doen." De ondernemer probeert nu om het rad komende zomer af te hebben.



Financieel

De uitbraak van het coronavirus zorgt ook voor vertragingen bij de bouw. "Er wordt wel doorgewerkt, maar veel externe bedrijven zijn dicht", aldus Van der Most. "Natuurlijk lopen we daardoor extra vertraging op." Ook op financieel gebied zit het tegen. "Acht van mijn veertien bedrijven liggen stil."

