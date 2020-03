Fans

Pretparkseizoen 2020 lijkt verloren zaak: 'Nachtmerrie voor elke fan'

Het coronavirus houdt Europa - en daarmee de Europese pretparkwereld - in zijn greep. Nu de Nederlandse overheid opnieuw verregaande maatregelen heeft aangekondigd om de verspreiding van het virus tegen te gaan, lijkt de start van het pretparkseizoen heel ver weg. Pretparkfan Pieter Leebooij, bekend van zijn eigen YouTube-kanaal, spreekt in een extra aflevering van de Looopings Podcast over "de ergste nachtmerrie voor elke pretparkfan".



Het heeft er alle schijn van dat dagattracties nog maandenlang gesloten zullen blijven. Leebooij kan zijn planning in de prullenbak gooien. In de podcast staat hij verder stil bij de ingrijpende financiële en operationele gevolgen die de coronacrisis heeft voor de verschillende parken. Worden openingen van nieuwe attracties uitgesteld? Gaan bouwprojecten nog wel door?





2020 dreigt een dramatisch jaar te worden voor de branche. Leebooij zegt slecht te slapen door het nieuws over de sluitingen. Maar als het pretparkseizoen straks alsnog losbarst, waar kunnen we ons dan op verheugen? Ook daarover gaat het in de podcast.

Luisteren én abonneren kan via gratis podcast-apps als Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts

