Efteling-directeur steekt medewerkers hart onder de riem in videoboodschap

Efteling-directeur Fons Jurgens heeft zijn medewerkers direct toegesproken naar aanleiding van de coronacrisis. Het attractiepark blijft wekenlang gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In een videoboodschap op de personeelssite spreekt algemeen directeur Jurgens zijn steun uit voor zijn vele honderden collega's, die nu bijna allemaal noodgedwongen thuiszitten.



Hij heeft het over een "moeilijke en trieste" tijd. "Wat bevinden we ons toch in een hele bizarre situatie." De Efteling-baas vraagt werknemers om goed voor zichzelf en hun familieleden te zorgen. "Wij hopen jullie weer heel snel hier te zien en in de tussentijd houden we contact."





Ook Theo Koekkoek, sinds 1 januari voorzitter van de raad van commissarissen, heeft een boodschap voor alle Efteling-medewerkers. "Er worden weloverwogen besluiten genomen", belooft hij. Koekkoek vraagt werknemers om "vol te houden".



Improviseren

"Het is een moeilijke periode, we moeten echt improviseren." Toch blijft de voorzitter optimistisch. "De tijden gaan weer veranderen. Straks gaan we weer open en gaan we allemaal weer volop aan het werk met elkaar. Dan hebben we elkaar weer allemaal heel hard nodig."



Tot slot komt Gerd Leers aan het woord, voorzitter van Stichting Natuurpark de Efteling. Dat is al sinds jaar en dag de eigenaar van de Efteling.

