Efteling

Foto's: volop lente in gesloten Efteling

De Efteling is ruim drie weken gesloten voor bezoekers, maar daar trekt de natuur zich niets van aan. In het attractiepark komen bomen en planten tot bloei en laten eekhoorns, eendjes en insecten zich weer zien. Nu de poorten van het attractiepark dicht zijn, moeten Efteling-fans het doen met foto's.



Op de eerste officiële lentedag van 2020 deelt de Efteling kleurrijke beelden van voorjaarstaferelen op social media. "Ondanks de gesloten deuren staat het park volop in bloei", staat in een Facebook-bericht. "Met maar liefst 80.000 tulpen en 30.000 voorjaarsbloeiers is het een groot feest voor alle beestjes."





Wanneer bezoekers de ontwakende Efteling-natuur met eigen ogen kunnen aanschouwen, blijft onzeker. Voorlopig is de Efteling-directie van plan om de poorten weer te openen op dinsdag 7 april. Of dat door kan gaan, is afhankelijk van overheidsmaatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen.





























