Duinrell dicht: asielzoekers mogen langer blijven

Door de sluiting van Duinrell hoeven de asielzoekers die er tijdelijk wonen voorlopig niet weg. Het Wassenaarse attractiepark ving afgelopen winter vluchtelingen op in vakantiehuisjes, op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Op het hoogtepunt werden op het landgoed 930 personen gehuisvest.



Eigenlijk zouden de asielzoekers eind maart weer vertrekken. Nu Duinrell tot nader order gesloten is vanwege het coronavirus, kunnen zij langer blijven. Dat meldt de gemeente Wassenaar. Het COA heeft de plekken hard nodig, omdat de geplande opvang van asielzoekers in twee evenementenhallen in Goes en Leeuwarden niet door kan gaan in verband met besmettingsgevaar.





In Duinrell wonen de asielzoekers in kleinere eenheden. Op dit moment verblijven er 366 asielzoekers in de vakantiehuisjes. De samenwerking met het COA wordt met drie maanden verlengd, tot 30 juni. Tot 18 mei verblijven maximaal 930 bewoners op Duinrell. Tussen 18 mei en 30 juni zijn er dat maximaal 650. Daarna eindigt de opvang alsnog.



Vergoeding

Duinrell krijgt een riante vergoeding voor het aanbieden van de opvangplekken. Hoeveel euro het park er precies aan verdient, wil een voorlichtster niet zeggen. "Wij geven geen inhoudelijk commentaar", zegt ze. "De woordvoering gaat via de gemeente Wassenaar."



Burgemeester Leendert de Lange van Wassenaar zegt tevreden te zijn over de gang van zaken. "Het zijn uitzonderlijke tijden en het is goed dat we als Wassenaarse gemeenschap zo een bijdrage kunnen leveren aan een urgent maatschappelijk probleem", laat hij weten.

