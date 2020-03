Disneyland Paris

Thalys rijdt zeker tot half mei niet naar Disneyland Paris

Hogesnelheidstrein Thalys rijdt in ieder geval tot half mei niet meer van Nederland naar Disneyland Paris. Dat belooft weinig goeds voor de sluiting van de Disney-parken, die vooralsnog officieel duurt tot en met 31 maart.



Thalys heeft aangekondigd dat de dagelijkse snelle treinverbinding tussen Amsterdam en Disneyland zeker tot en met zondag 17 mei geschrapt wordt. Disneyland Paris communiceert op dit moment nog woensdag 1 april als heropeningsdatum van het resort.





Het lijkt erop dat Thalys ervan uitgaat dat de heropening van de parken nog minstens anderhalve maand langer op zich laat wachten. Disney laat daar op dit moment nog iets over los. In Frankrijk zijn alle recreatieve activiteiten momenteel verboden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.



Marne la Vallée

De Thalys-trein rijdt normaal gesproken van Amsterdam Centraal naar Disney-treinstation Marne la Vallée-Chessy, via Schiphol, Rotterdam Centraal, Antwerpen Centraal, Bruxelles-Midi en Aeroport Paris-Charles de Gaulle.

