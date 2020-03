Munkholm Zoo

Deense dierentuin zonder fruit door hamstergedrag

De Deense dierentuin Munkholm Zoo zat deze week zonder fruit. Normaal koopt het park restpartijen op bij een distributiecentrum. Nu er vanwege het coronavirus massaal gehamsterd wordt in supermarkten, blijft er nauwelijks iets over.



Een vaste bezoeker van het park, Stefan Bak, besloot daarom in actie te komen. Hij maakte een Facebook-pagina aan waarop hij mensen vroeg om fruit, groente en noten langs te brengen. Met succes: binnen een paar uur stonden de eerste mensen op de stoep. In totaal zijn er al bijna twintig bakken met fruit gedoneerd.





In Munkholm Zoo leven zo'n vierhonderd dieren, die jaarlijks negentig tot honderd ton fruit verorberen. Zonder de donaties waren de beesten overigens niet verhongerd. Het park was dan overgestapt op droogvoer. Toch zijn verzorgers heel blij met de giften, want nu kunnen ze de dieren een gezondere maaltijd voorschotelen.



Seizoen

Munkholm Zoo is in de winter gesloten. Het nieuwe seizoen zou op zaterdag 4 april beginnen, maar het is nog niet duidelijk of het park dan kan openen. Veel andere toeristische attracties in Denemarken zijn tot nader order dicht.





