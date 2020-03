Phantasialand

Bijzondere beelden: nieuwe achtbaan Phantasialand van bovenaf

Nieuwe luchtbeelden verraden hoe spectaculaire achtbaan F.L.Y. in Phantasialand er nu uitziet. Het Duitse attractiepark houdt de vorderingen op de bouwplaats van de langverwachte flying coaster angstvallig geheim. Een pretparkfan besloot daarom het heft in eigen hand te nemen.



Hij of zij liet vandaag een drone vliegen boven het nieuwe themagebied Rookburgh. Dat zorgt voor intrigerende beelden van de mysterieuze achtbaan en het bijbehorende themahotel Charles Lindbergh. De video verscheen op een YouTube-kanaal met de naam PhantasiaLandLeak. Phantasialand zelf zal ongetwijfeld proberen om het filmpje zo snel mogelijk offline te halen.





ZIE OOK: Opening Phantasialand weken uitgesteld



F.L.Y., gebouwd door de Nederlandse fabrikant Vekoma, wordt de langste flying coaster ter wereld en de eerste met een lancering. De openingsdatum is nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat het park zelf voorlopig gesloten blijft vanwege de uitbraak van het coronavirus.





























ZIE OOK: Vlogger neemt stiekem kijkje bij nieuwe Phantasialand-achtbaan F.L.Y.