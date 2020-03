Uilen- en dierenpark de Paay

Dierenparkje in Gelderland ondanks corona nog gewoon elke dag geopend

Terwijl alle bekende dierentuinen in Nederland gesloten zijn vanwege het coronavirus, blijft één kleinschalig dierenpark zich verzetten tegen de landelijke adviezen. Uilen- en dierenpark de Paay, gelegen in het Gelderse dorpje Beesd, is nog gewoon dagelijks geopend.



Dat bevestigt het management van het park aan Looopings. Terwijl in de rest van Nederland de dierenparken noodgedwongen wekenlang dicht zijn, ziet men in Beesd nog niet de noodzaak om de poorten te sluiten. Bezoekers zijn elke dag welkom tussen 10.00 en 17.00 uur.





ZIE OOK: ZOO Antwerpen alsnog gesloten op last van de politie



Uilen- en dierenpark de Paay huisvest naast verschillende soorten uilen onder andere beermarters, beverratten, ara's, eekhoorns, aapjes, dwergotters, dwergmangoesten, flamingo's, schildpadden, kamelen, kraanvogels, neusberen, stekelvarkens, woestijnlynxen, capibara's, wallaby's en pinchéaapjes. Tickets kosten 7,50 euro per persoon.



Afdwingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu raadt alle Nederlanders aan om sociale contacten de komende tijd zo veel mogelijk te mijden. Toch gaat de overheid de sluiting van het dierenpark in de gemeente West Betuwe vooralsnog niet afdwingen, vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid aan Looopings.



"Als zij zich houden aan de noodverordening, dan kan het park in principe openblijven", aldus de voorlichter. "Dan praat je over social distancing: anderhalve meter afstand houden. En eventuele horecagelegenheden moeten dicht." Het kabinet heeft musea, theaters en sportclubs gedwongen om te sluiten. "Maar dierenparken werden daarbij niet expliciet genoemd", zegt de woordvoerder.

ZIE OOK: Blijdorp, Artis en Ouwehands voegen zich bij gesloten dierentuinen