Efteling belooft compensatie voor abonnementhouders vanwege sluiting

Abonnementhouders van de Efteling staan niet helemaal met lege handen nu het attractiepark ruim drie weken gesloten is. Als het park straks weer opengaat, zullen alle Efteling-abonnees gecompenseerd worden. Dat staat in een mail die vandaag verstuurd is.



"Per dag dat we gesloten zijn, gaan we je compenseren in de vorm van een tegoed op je abonnementspas", laat de Efteling weten. "Het bedrag dat je per dag terugkrijgt is afhankelijk van je abonnementsvorm. Ook voor een eventueel parkeerabonnement gaan we je compenseren."





Het geld kan gebruikt worden bij horecalocaties en souvenirwinkels. Hoe hoog de bedragen zullen zijn, weet de Efteling nog niet. Dat wordt pas bekend als het park weer opengaat. De regeling geldt ook voor personen waarvan het abonnement verloopt tijdens de gesloten periode. Zij krijgen het tegoed dan gestort op hun verlopen abonnementspas.



Eigenwijs

Veel andere pretparken in Europa hebben besloten om abonnementen automatisch te verlengen met het aantal dagen dat een park gesloten zal zijn. De Efteling kiest zoals wel vaker voor een eigenwijs en ingewikkeld alternatief.



Op dit moment kijkt de Efteling aan tegen een sluiting van 24 dagen vanwege het coronavirus: van zaterdag 14 maart tot en met maandag 6 april. Een Efteling-abonnement kost 199 euro per jaar. Dat komt neer op ongeveer 54 eurocent per dag. Een sluiting van 24 dagen zou dan goed zijn voor een compensatie van zo'n 13 euro.

