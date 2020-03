Kermis

Megakermis Parijs ondanks corona niet geannuleerd

De organisatoren van een megakermis in de Franse hoofdstad Parijs zijn ondanks de coronacrisis niet van plan om het evenement af te gelasten. Foire du Trône zou plaatsvinden van vrijdag 27 maart tot en met zondag 24 mei. Hoewel het openbare leven in Frankrijk nu stilligt vanwege het coronavirus, gaat men er nog steeds van uit dat de kermis door kan gaan.



"De start is uitgesteld, een nieuwe datum is nog niet bekend", meldt de organisatie in een bericht op Facebook. "We zullen de situatie tussen half en eind april opnieuw evalueren. Het kermiscomité staat voortdurend in contact met de gezondheidsinstanties. Een annulering staat niet op de planning."





Foire du Trône is de grootste kermis van Frankrijk, met vele tientallen grote attracties. Dit jaar zouden maar liefst zeven verschillende achtbanen van de partij zijn. De opbouw was al begonnen toen bleek dat het evenement voorlopig in de ijskast staat. In Nederland, België, Frankrijk en Duitsland zijn alle kermissen de komende tijd geschrapt.

