Fabrikanten

Nederlandse attractiebouwer over coronacrisis: 'Parken in ieder geval gesloten tot eind mei'

Een Nederlandse fabrikant van kermisattracties verwacht niet dat de coronacrisis snel achter de rug is. Wereldwijd zijn enorm veel attractieparken en kermissen gesloten vanwege de uitbraak van het coronavirus. Attractiebouwer KMG uit het Gelderse Neede gaat ervan uit dat die situatie nog wel even aanhoudt.



"Het zijn lastige tijden van onzekerheid, sluitingen en onvoorziene problemen veroorzaakt door het virus, om nog maar te zwijgen over de gezondheidsrisico's", schrijft het managementteam van KMG in een memo.





Veel Europese parken hebben aangekondigd begin april weer open te willen gaan voor bezoekers. Het Gelderse attractiebedrijf denkt niet dat dat gaat lukken. "Wereldwijd blijven alle evenementen, kermissen en pretparken tot nader order gesloten, in ieder geval tot eind mei, zo lijkt het nu."



Vertragingen

Die boodschap is weinig hoopvol. KMG belooft klanten wel zo veel mogelijk te blijven helpen in deze moeilijke periode. "We staan voor je klaar zodra je bedrijf heropend kan worden. In de tussentijd blijven we nieuwe attracties fabriceren, op dit moment nog zonder vertragingen."



Onderhouds- en reparatiewerk op locatie kan voorlopig niet doorgaan. "Om gezondheidsredenen en vanwege gesloten grenzen." Ook worden er tot nader order geen bezoekers toegelaten op het KMG-hoofdkantoor. "We kunnen communiceren per telefoon, WhatsApp of e-mail."

