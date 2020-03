Ecomare

Huisartsen op Texel krijgen 1600 mondkapjes van dierenpark

Dierenpark Ecomare op Texel laat zich tijdens de coronapandemie van haar beste kant zien. Het park, vooral bekend van de zeehondenopvang, doneert 1600 mondkapjes aan de huisartsen op het eiland.



Ecomare had de mondkapjes liggen voor een eventuele virusuitbraak onder dieren. Daarmee zouden verzorgers zichzelf kunnen beschermen. Omdat huisartsen momenteel een groot tekort aan dit type kapjes ervaren, besloot het park ze weg te geven. Er werden ook 400 exemplaren gedoneerd aan een lokaal verzorgingshuis.





In Ecomare zijn onder andere zeehonden, bruinvissen en vogels te zien. Ook kunnen bezoekers er veel leren over Texel, de Waddenzee en de Noordzee. Net als alle andere dierenparken is Ecomare vanwege de coronacrisis in ieder geval gesloten tot en met 6 april.





