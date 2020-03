Nieuws

Belgische pretparken missen vooralsnog één openingsweekend

Het lijkt erop dat de attractieparken in België voorlopig één openingsweekend moeten missen. De Belgische overheidsmaatregelen rond het coronavirus gelden vooralsnog tot en met zondag 5 april. Grote pretparken als Walibi Belgium, Bobbejaanland, Plopsaland De Panne en Bellewaerde zouden op zaterdag 4 april weer opengaan.



Bobbejaanland wil het seizoen nu starten op maandag 6 april. "Of het park op dat moment effectief kan opengaan, blijft afhankelijk van het advies en de richtlijnen van de bevoegde instanties", laat een voorlichtster weten. Als de opening doorgaat, worden er extra hygiënemaatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.





Zo zullen de achtbanen Revolution en Dreamcatcher tot nader order operationeel zijn zonder virtualreality-brillen. Verder blijft darkride The Forbidden Caves, waar 3D-brillen gebruikt worden, gesloten. Bij sommige attracties worden bepaalde karretjes leeg gelaten om meer afstand te creëren. Daarnaast zorgt Bobbejaanland voor extra zeep en handgel.



Voorzorg

Walibi Belgium en zwembad Aqualibi zijn in ieder geval dicht tot en met 5 april. "Wij volgen de situatie voortdurend en informeren onze bezoekers zo snel mogelijk over eventuele veranderingen", zegt een woordvoerster. "Uit voorzorg werken de meeste van onze medewerkers vanuit huis."



Eerder besloot de Vlaamse Plopsa Group al om alle Plopsa-parken in België met onmiddellijke ingang te sluiten. Plopsa Indoor Hasselt en zwembad Plopsaqua - normaal gesproken het hele jaar geopend - zijn nu dicht. De geplande seizoensopening van Plopsaland De Panne en Plopsa Coo op 4 april kan niet doorgaan. "De parken gaan opnieuw open wanneer het advies van de overheid dit toelaat", aldus Plopsa.



Seapark

Pretpark Bellewaerde in Ieper heeft het Bellewaerde Aquapark al gesloten. Het is de bedoeling om het park zelf en het waterpark weer te openen op 6 april. Boudewijn Seapark in Brugge zou deze maand eigenlijk geopend zijn op alle woensdagen, zaterdagen en zondagen. Ook daar zijn bezoekers voorlopig niet welkom.

