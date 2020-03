Plopsaland De Panne

Plopsa-dief moet jaar de cel in

Een 31-jarige Armeniër moet een jaar de gevangenis in vanwege een reeks diefstallen in verschillende zwembaden. De man sloeg in september en oktober vorig jaar toe in Plopsaqua, het waterparadijs van Plopsaland De Panne. Daar brak hij kluisjes van badgasten open.



Bij zijn tweede bezoek aan Plopsaqua werd dader Roman S. op heterdaad betrapt. Dankzij camerabeelden en telefoononderzoek kon de politie achterhalen waar de man nog meer had toegeslagen. Hij bleek hetzelfde trucje al geflikt te hebben bij een groot aantal openbare zwembaden in België, Nederland en Frankrijk.





Er bleken tientallen gedupeerden te zijn. De Armeniër zat al drieënhalve maand in voorarrest. Zijn advocaat vroeg om een voorwaardelijke celstraf, zodat de man voor zijn hoogzwangere vriendin kon zorgen. Daar ging de rechter niet in mee. Plopsa kreeg een schadevergoeding toegewezen.

