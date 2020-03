Disneyland Paris

Disneyland Paris doneert vijftien ton voedsel aan goede doelen

Nu Disneyland Paris gesloten is door de uitbraak van het coronavirus, blijft er een heleboel eten liggen. Om te voorkomen dat voorraden weggegooid moeten worden, doneert Disney vijftien ton aan overtollig voedsel aan lokale en nationale instanties.



Voorbeelden zijn anti-armoedeclub Secours Populaire Français en Restaurants du Cœur, een liefdadigheidsorganisatie die voedsel verdeelt onder dak- en thuislozen. "In deze onzekere tijden tonen we onze solidariteit voor lokale gemeenschappen", laat een woordvoerder weten.





Medewerkers van Disneyland Paris hebben verse producten, waaronder salades, fruit en zuivel, geïdentificeerd, verzameld en herverdeeld. "De grootschalige schenking is slechts een voorbeeld van onze langdurige inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen om voedselverspilling tegen te gaan en mensen in nood te ondersteunen."

