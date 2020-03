Nieuws

Expert: 'Sluiting van Nederlandse pretparken kan desastreus uitpakken'

De tijdelijke sluiting van alle Nederlandse pretparken en dagattracties kan op termijn zorgen voor verregaande financiële problemen. Dat verwacht pretparkexpert Pieter Cornelis. Als attractieparken vanwege het coronavirus voor een langere tijd gesloten moeten blijven, zou dat sommige de bedrijven zelfs de kop kunnen kosten.



"Ik verwacht dat dit desastreus zal zijn voor enkele parken", vertelt vrijetijdswetenschapper Cornelis in gesprek met Looopings. De langlopende schulden vormen daarbij waarschijnlijk geen groot probleem. "De solvabiliteit is bij de meeste parken wel op orde. Het probleem zit in de liquiditeit: betalingen op korte termijn."





Nederlandse attractieparken verdienen het grootste deel van de omzet in juli, augustus en oktober. "Daarna lopen ze gedurende de winter helemaal leeg, qua kasstroom. De vaste lasten, zoals rente, salarissen van vast personeel en onderhoud, gaan wel gewoon door."



In de min

Met andere woorden: parken beginnen het jaar in de min en klimmen daar dan gedurende het seizoen uit, om vervolgens weer in de min te duiken. Deskundige Cornelis: "Het is dus de vraag hoeveel reserve de parken vorig jaar hebben opgebouwd; hoe diep hun zakken zijn."



Op dit moment gelden de overheidsmaatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen tot en met maandag 6 april. Tot die tijd zijn alle toeristische attracties dicht. "Een uitstel van het zomerseizoen van een paar weken is nog wel te overzien", denkt Cornelis. "Maar als het langer gaat duren, dan wordt het echt een probleem."



Annuleringen

Die inkomsten in de eerste maand zijn vaak hard nodig. Om nog maar te zwijgen over annuleringen van bedrijfsevenementen, feesten en schoolreisjes. "En ook dat doet een aanslag op de liquiditeit, omdat dergelijke evenementen vaak nu al terugbetaald dienen te worden. Een dubbele slag dus: én gemiste omzet én nu terugbetalen."



Wat adviseert Cornelis parken die nu in de problemen dreigen te komen? "Het is belangrijk dat ze goede afspraken kunnen maken met banken en financiers om ze even door deze periode heen te helpen, want het kortetermijnprobleem is het meest urgent." Dat betekent: uitstel van betaling aanvragen en ruimere kredietmogelijkheden creëren.



Kostenreductie

Wat de pretparkwereld op de langere termijn gaat merken van de coronacrisis, is volgens de wetenschapper koffiedik kijken. In het geval van een economische terugval zullen de bestedingen onder druk staan. "Parken moeten dan scherp naar de kosten kijken." Investeren in kwaliteit kan dan plaatsmaken voor een periode van bedachtzaamheid, kostenreductie en daarmee "belevingsverarming", aldus Cornelis.



Er is ook een positiever scenario denkbaar, waarbij Nederlanders na een periode van malaise en binnenzitten er opeens massaal weer op uit willen trekken, zeker in combinatie met mooi zomerweer. "En dat is natuurlijk precies wat onze branche biedt: ontsnappen aan de harde werkelijkheid. In dat geval bloeit onze sector snel weer op. Laten we daar vurig op hopen."



Efteling

Pieter Cornelis was eerder strategisch directeur bij Toverland en hoofd onderzoek bij de Efteling. Tegenwoordig geeft hij les aan de Fontys Academy for Creative Industries, is hij strategisch directeur bij ontwerp- en decoratiebedrijf Jora Vision en runt hij zijn eigen adviesbureau. In 2017 verscheen zijn boek Investment Thrills.





