Nieuws

Na lang twijfelen: ook Britse attractieparken sluiten door coronavirus

Even leek het erop dat de attractieparken in Groot-Brittannië zich weinig zouden aantrekken van het coronavirus. Tot enkele dagen geleden waren nagenoeg alle grote pretparken in het land van plan om dit voorjaar gewoon open te gaan zoals gepland. Nu krabbelen de meeste parken alsnog terug.



Alton Towers, het grootste attractiepark van het land, beweerde gisteren nog dat de seizoensopening op 21 maart gewoon door zou gaan. Op het laatste moment is besloten om de poorten toch dicht te houden. Nu meldt het park: "Alton Towers Resort blijft tot nader order gesloten. We hebben contact met de autoriteiten en we zullen het resort openen als dat gepast is."





ZIE OOK: Attractieparken in Frankrijk zitten voorlopig op slot



Het tien achtbanen tellende Blackpool Pleasure Beach durft ook nog geen nieuwe openingsdatum te noemen. "We gaan zo snel mogelijk weer open, op basis van richtlijnen van de overheid en gezondheidsautoriteiten", laat het management weten. "Met pijn in het hart hebben we besloten dat het park dit weekend niet opengaat en waarschijnlijk gesloten blijft tijdens de paasperiode", aldus Fantasy Island.



Legoland

Vergelijkbare berichten zijn vandaag verspreid door Chessington World of Adventures, Drayton Manor, Legoland Windsor, Paultons Park, Thorpe Park en West Midland Safari Park. Het is nog wachten op mededelingen van Pleasurewood Hills, Flamingo Land, Lightwater Valley en Oakwood Theme Park.



Pretpark M&D's in Schotland was al gesloten. "Vanwege tegenvallende bedrijfsresultaten heeft onze directie de moeilijke beslissing moeten nemen om personeel te ontslaan", zegt een woordvoerder. "Dit is één van de moeilijkste momenten tijdens onze 24 jaar hier."



Warner Bros.

Ook kleine toeristische attracties als Shrek's Adventure! London, reuzenrad London Eye, Warner Bros. Studio Tour London en alle vestigingen van Madame Tussauds (Londen en Blackpool) en de Dungeons (Londen, Edinburgh, Blackpool, York, Alton Towers en Warwick Castle) blijven de aankomende tijd dicht.

ZIE OOK: Belgische pretparken missen vooralsnog één openingsweekend