Plopsa Group vreest 10 miljoen euro omzetverlies door coronamaatregelen

De Vlaamse Plopsa Group, eigenaar van zes pretparken in België, Nederland, Duitsland en Polen, stevent door de coronacrisis af op een omzetverlies van zo'n 10 miljoen euro. Dat verwacht directeur Steve van den Kerkhof. Hij vreest dat de parken dicht moeten blijven tijdens de lucratieve paasvakantie.



"Voorlopig hopen we te kunnen openen maar we zien de kans groot dat het toch niet zal lukken", vertelde de directeur vandaag aan persbureau Belga. "We gaan ervan uit dat de maatregelen door de overheid verscherpt zullen worden. Voor ons is het nu cruciaal om de schade te beperken."





Plopsaland De Panne, Plopsa Coo, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Indoor Coevorden, Holiday Park en Majaland zijn voorlopig dicht. Ook de deuren van waterpark Plopsaqua blijven gesloten. "Een sluiting tot eind april, waar we nu rekening mee houden, betekent voor de zeven parken samen een omzetverlies van 10 miljoen euro", aldus Van den Kerkhof.

