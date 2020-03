Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen in ieder geval dicht tot en met 19 april: 'Hopen op betere tijden'

Attractiepark Slagharen gaat niet afwachten tot het kabinet de maatregelen met betrekking tot het coronavirus steeds iets verder opschuift. Nadat de seizoensopening al was uitgesteld van vrijdag 27 maart naar vrijdag 3 april, neemt het Overijsselse pretpark nu het zekere voor het onzekere. De directie heeft besloten dat de poorten in ieder geval gesloten zullen blijven tot en met zondag 19 april.



Het is de bedoeling om op maandag 20 april weer bezoekers te verwelkomen. "Op deze wijze kunnen wij actief onze vakantiegasten benaderen en gezamenlijk zoeken naar een passende nieuwe datum", meldt een woordvoerster. "Tevens kunnen we de werkzaamheden op ons park tot een minimum beperken waardoor wij onze medewerkers zo veel mogelijk vanuit huis de werkzaamheden laten uitvoeren."





Slagharen-directeur Dave Storm waarschuwt zijn personeel in een interne memo voor noodgedwongen maatregelen "zodat wij onze toekomst kunnen blijven garanderen". Zo krijgen alle seizoenmedewerkers met een nulurencontract voorlopig niet betaald. "Wij begrijpen dat de huidige situatie de nodige zorgen met zich meebrengt en we hopen dan ook snel op betere tijden."



Slag om de arm

Storm houdt in zijn bericht nog een slag om de arm over de nieuwe openingsdatum. "Wij hopen van harte dat we vanaf 20 april aanstaande ook daadwerkelijk onze poorten weer mogen openen", schrijft de directeur. "Wat zijn wij in de afgelopen dagen in de voor ons spreekwoordelijke rollercoaster terechtgekomen."

