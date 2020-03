Europa-Park

Seizoensopening Europa-Park op 28 maart definitief van tafel

De seizoensopening van Europa-Park op zaterdag 28 maart gaat definitief niet door vanwege het coronavirus. Het grootste attractiepark van Duitsland had alle voorbereidingen getroffen om over anderhalve week open te gaan, maar de directie ziet zich genoodzaakt om dat moment uit te stellen.



De maatregel geldt in ieder geval tot en met zondag 19 april. Europa-Park is eigendom van de familie Mack. Die laat in een verklaring weten dat rigoureuze beslissing "met pijn in het hart" genomen is. "Echter de veiligheid en gezondheid van gasten en medewerkers genieten de hoogste prioriteit."





ZIE OOK: Europa-Park sluit waterparadijs wegens coronadreiging, opening attractiepark in gevaar



Het park zelf is al helemaal klaar om gasten te ontvangen, benadrukt de familie. "Het showprogramma is voorbereid, de attracties staan in de startblokken en de tuinen tonen hun volle pracht."



Waterpark

Ook waterpark Rulantica - normaal gesproken het hele jaar door operationeel - zal zeker tot en met 19 april dicht blijven. Het waterparadijs is al sinds maandag niet toegankelijk voor bezoekers.



"We vragen om je begrip in deze moeilijke tijden en hopen je snel weer in Rulantica en Europa-Park te mogen begroeten", aldus de familie. "Blijf ons trouw en blijf vooral gezond." Alle abonnementen zullen later automatisch verlengd worden met het aantal gesloten dagen.

ZIE OOK: Movie Park Germany minimaal maand later open door coronamaatregelen