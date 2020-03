Kermis

Alle Nederlandse kermissen per direct dicht: attracties worden afgebroken

Donkere wolken pakken zich samen boven de kermiswereld. In het licht van de coronacrisis moeten alle Nederlandse kermissen per direct sluiten. Zeker tot begin april gaat geen enkele kermis door. Attracties die al waren opgebouwd, moeten afgebroken worden. Vakbonden vrezen voor een financieel drama.



"Na een lange winterstop hadden vele kermisexploitanten hun attracties opgebouwd voor de eerste voorjaarskermissen; zij gaan onverrichterzake huiswaarts", schrijft voorzitter Atze Lubach van de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders in een sombere verklaring.





ZIE OOK: Voor het eerst in 523 jaar geen voorjaarskermis in Gent



Hij denkt dat het voortbestaan van veel kermisfamilies in gevaar komt. "Kermisexploitanten komen uit een winterpauze met onderhoud, verpachtingen, investeringen en keuringen, maar zonder enige inkomsten. Wanneer deze situatie onveranderd blijft, zullen grote problemen op ons afkomen." De bond gaat daarom voor financiële steun aankloppen bij de overheid.



Deze maand

Er hadden deze maand nog kermissen moeten plaatsvinden in onder andere Den Haag, Schiedam, Wageningen, Bussum, Hoogeveen, Almelo, Assen, Helmond, Oudenbosch, Rijswijk en Houten. Die plaatsen kunnen nu fluiten naar hun kermis.



Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden in heel Europa evenementen afgelast. Met het schrappen van alle kermissen volgt Nederland het voorbeeld van België, waar kermissen sinds kort eveneens verboden zijn. Ook in Duitsland gaan de meeste kermissen niet door.

ZIE OOK: Grote Duitse kermissen gaan niet door in verband met corona