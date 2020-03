Nieuws

Attractieparken in Frankrijk zitten voorlopig op slot

De tientallen attractieparken in Frankrijk ontvangen de komende tijd geen bezoekers. Doordat in het land alle niet-noodzakelijke activiteiten zijn verboden vanwege het coronavirus, zien de pretparken hun inkomsten in rook opgaan. Op dit moment is het onzeker wanneer de parken weer mogen openen.



Dat geldt voor bekende trekpleisters als Parc Astérix, Futuroscope, Puy du Fou, Walibi Rhône-Alpes, Walibi Sud-Ouest en Walygator Parc, maar ook voor kleinere namen als Jardin d'Acclimatation, Le PAL, Mer de Sable, Nigloland, Parc Spirou, Fraispertuis City en Parc Saint Paul.





"We stellen de seizoensopening uit naar een latere datum die zo snel mogelijk bepaald zal worden, afhankelijk van de ontwikkeling van de situatie", laat Walibi Rhône-Alpes bijvoorbeeld weten. Puy du Fou wil in plaats van op 4 april nu op 18 april opengaan. Walygator Parc verplaatste de seizoensstart van 10 april naar 2 mei.



Orkaan

Disneyland Paris - de populairste toeristische bestemming van Europa - is sinds afgelopen weekend al dicht. Dat kwam sinds de opening van het resort in 1992 slechts twee keer eerder voor: in 1999, vanwege een orkaan, en in 2015, vanwege terroristische aanslagen in Parijs. Op de Disneyland-site wordt tot nu toe gesproken over een sluiting "tot eind deze maand".



Frankrijk wordt minimaal veertien dagen volledig platgelegd. In navolging van Spanje en Italië mogen Fransen voorlopig alleen de straat op als ze naar hun werk of naar een arts gaan. Wie de regels overtreedt, kan gestraft worden.

