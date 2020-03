Nieuws

Italiaanse pretparken zwaar getroffen door coronacrisis

In Europa is Italië tot nu toe het hardst getroffen door het coronavirus, met ruim 25.000 geregistreerde gevallen en meer dan 2000 doden. Dat merken ook de pretparken in het land. Alle Italiaanse attractieparken hebben de start van het seizoen noodgedwongen uitgesteld.



Gardaland gaat niet open op zaterdag 28 maart, zoals gepland. "Als voorzorgsmaatregel om onze bezoekers en medewerkers te beschermen, zal Gardaland in ieder geval tot en met 30 april niet toegankelijk zijn", laat het park weten. "We laten de nieuwe datum zo snel mogelijk weten."





Het nabijgelegen pretpark Movieland wil de poorten openen op vrijdag 1 mei, in plaats van donderdag 9 april. Ook Mirabilandia, dat op zaterdag 4 april open zou gaan, rekent vooralsnog op 1 mei. "We hebben al onze advertenties stopgezet, omdat de behoefte aan plezier plaats zou moeten maken voor de noodzaak om sociale contacten zo veel mogelijk te beperken", schrijft directeur Riccardo Marcante in een open brief.



Themapark MagicLand, dat eerder Rainbow MagicLand heette, verplaatste het openingsweekend van 28 maart naar 4 april. Dat deed ook het park Leolandia, bij Milaan. Cinecittà World, in de buurt van Rome, had de openingsdatum al uitgesteld van 15 maart naar 4 april. Dierenpark Zoosafari Fasanolandia, waar ook vijf achtbanen staan, heeft alle evenementen in maart afgelast. Pretpark Etnaland neemt het zekere voor het onzekere en wacht tot woensdag 1 juli.



Nu pretpark Cavallino Matto in Toscane het seizoen niet kan starten op zaterdag 28 maart, wordt voorlopig vrijdag 10 april genoemd als openingsdatum. "Als we samen vechten tegen een gemeenschappelijke vijand die onze bewegingsvrijheid heeft ontnomen, door thuis te blijven en contacten te vermijden, kunnen we snel weer doen wat ons gelukkig maakt", meldt het park in een verklaring.

