Plopsa Group

Coronatijd: Plopsa houdt publiek bezig met dagelijkse Facebook-acties

Nu alle Plopsa-pretparken noodgedwongen gesloten zijn vanwege het coronavirus, zoekt men naar andere manieren om het publiek te vermaken. Onder de noemer 'Plopsa #inuwkot' worden dagelijks prijsvragen en andere acties verspreid via Facebook.



"Thuis zitten zeuren heeft geen zin", zegt marketingdirecteur Sebastien Momerency. "We proberen nog dagelijks op onze social media de families met kinderen te entertainen. Zo hebben we de mensen bijvoorbeeld geleerd hoe ze thuis van een wasmand en televisie alsnog een rollercoaster kunnen maken."





ZIE OOK: Plopsa Group vreest 10 miljoen euro omzetverlies door coronamaatregelen



Zaterdagavond zorgt Plopsa voor een heus huiskamerfeest, met een livestream. "Alle families die ons volgen, kunnen via onze Facebook-pagina meegenieten van een live dj-set." Het feest op afstand begint om 19.30 uur.



Kwart

De Plopsa Group, met zes pretparken en één waterpark verspreid over vier landen, spreekt over "moeilijke dagen". Zo goed als alle medewerkers zijn naar huis gestuurd. De bouw van het eerste Plopsa Hotel en een nieuw Plopsa-waterparadijs gaat door, maar met slechts een kwart van het personeel. Algemeen directeur Steve van den Kerkhof vreest voor 10 miljoen euro omzetverlies.

ZIE OOK: Ingrijpende beslissing: alle Plopsa-parken in België gesloten