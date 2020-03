Phantasialand

Opening Phantasialand weken uitgesteld

De winterstop van Phantasialand gaat minimaal een paar weken langer duren dan verwacht. Het Duitse pretpark was van plan om weer open te gaan op zaterdag 4 april. Door coronamaatregelen in deelstaat Noordrijn-Westfalen moeten de poorten in ieder geval tot en met zondag 19 april gesloten blijven.



Ook optredens van dinnershow Fantissima gaan tot die datum niet door. "Deze maatregelen dienen ter veiligheid en gezondheid van onze gasten, onze medewerkers en hun families", laat Phantasialand weten. "Onze verantwoordelijkheid hiervoor is voor ons van cruciaal belang en heeft de allerhoogste prioriteit."





Op dit moment communiceert het management maandag 20 april als de start van het zomerseizoen. "We hopen dat u, in deze turbulente tijden, deze situatie kunt begrijpen en hopen u zeer spoedig weer te zien."



Tickets

Entreebewijzen voor de periode tot 20 april blijven geldig. Ze kunnen in elke andere maand van het zomerseizoen - tot en met 1 november 2020 - onder dezelfde voorwaarden worden gebruikt. Het park maakt onderscheid tussen tickets voor weekenden en schoolvakanties en tickets voor doordeweekse dagen.



Phantasialand is van plan om later dit jaar themagebied Rookburgh te openen, met flying coaster F.L.Y. en Hotel Charles Lindbergh. Een openingsdatum is nog niet bekend.

