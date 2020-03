PortAventura World

PortAventura doneert voor 500.000 euro aan mondkapjes in strijd tegen corona

PortAventura World schiet de gezondheidszorg te hulp in tijden van crisis. Het Spaanse pretparkresort doneert 500.000 euro aan lokale ziekenhuizen. Dat geld is bedoeld om professionele mondkapjes te kopen voor medisch personeel dat met het coronavirus te maken heeft.



Het bedrag is afkomstig van de stichting Fundació PortAventura. Die werd in het leven geroepen om bij te dragen aan het welzijn van de samenleving. De mondkapjes zijn bestemd voor zeven ziekenhuizen in de provincie Tarragona, waar ook het pretpark zelf is gevestigd.





"In deze uitzonderlijke tijden wil PortAventura er alles aan doen om de gezondheidszorg te ondersteunen", aldus algemeen directeur Arturo Mas-Sarda. Hij spreekt verder zijn dank uit voor de inzet van het medisch personeel dat voorop gaat in de strijd tegen het coronavirus.



Toewijding

De voorzitter van de stichting, Ramón Marsal, voegt daaraan toe dat het pretparkresort al jaren verbonden is met Tarragona. "Met dit initiatief willen we onze toewijding aan het beschermen van de lokale gemeenschap laten zien."



Door de coronacrisis heeft PortAventura de start van het pretparkseizoen voor onbepaalde tijd moeten uitstellen.

