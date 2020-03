Efteling

Video: Efteling installeert speciale effecten in wachtrij nieuwe achtbaan

De wachtrij van de nieuwe Efteling-achtbaan Max & Moritz wordt voorzien van verschillende speciale effecten. Dat laat het attractiepark zien in een nieuwe making-of-video op YouTube. Zo kunnen wachtende bezoekers straks onder andere een watereffect activeren.



In de wachtrij komt de zogenoemde Boemknaller te staan, die zorgt voor een geluidseffect en opspattend water naast de baan. Eerder liet de Efteling al een Scheetkussenorgel zien, waarmee bezoekers hun eigen schetenmelodie kunnen maken. Iets verderop hangt een rij koeienbellen om mee te spelen. Lantaarns worden voorzien van speakers, zodat in de wachtrij muziek afgespeeld kan worden.





Ook in het stationsgebouw worden verschillende effecten verstopt. Zo zijn achter een raam silhouetten te zien uit de huiskamer van Frau Schmetterling, de moeder van kwajongens Max en Moritz. In bloembakken is apparatuur verwerkt die elke minuut de lichtsterkte meet, zodat het effect ook goed zichtbaar is bij felle zon. De zijkant van het station is vormgegeven als een schoolgebouwtje, waar tijdens de achtbaanrit schoolmeester Lämpel verschijnt.



Testritten

Max & Moritz bestaat uit twee verschillende banen. De Max-trein heeft al testritten gemaakt. De officiële opening was gepland voor de maand april, maar mogelijk gooit het coronavirus roet in het eten. Het park is voorlopig namelijk volledig gesloten voor bezoekers.

