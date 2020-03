Movie Park Germany

Movie Park Germany minimaal maand later open door coronamaatregelen

De seizoensopening van Movie Park Germany wordt minimaal een maand uitgesteld door het coronavirus. Eigenlijk zou het Duitse pretpark weer opengaan op vrijdag 27 maart. Nu deelstaat Noordrijn-Westfalen het openbare leven tot en met 19 april grotendeels heeft stilgelegd, is dat geen optie meer.



"Om organisatorische redenen is Movie Park Germany daarom momenteel van plan om op 24 april 2020 te openen", staat in een persverklaring. Het management houdt wel een slag om de arm: of de datum daadwerkelijk gehaald wordt, is volledig afhankelijk van beslissingen van de autoriteiten.





ZIE OOK: Walibi Holland weet nu zeker dat seizoensopening op 4 april niet doorgaat



Movie Park zegt begrip te hebben voor de verregaande overheidsmaatregelen. "Het is belangrijk dat wij, als één van de grootste pretparken in Duitsland, dit besluit ook volledig steunen. De veiligheid en het welzijn van onze bezoekers en medewerkers heeft onze hoogste prioriteit."



Trainingen

Ondertussen worden achter de schermen stappen gezet om ervoor te zorgen dat het park op een later moment alsnog op een veilige manier open kan. Zo worden "hygiënemaatregelen geïntensiveerd". Ook krijgen medewerkers extra trainingen. Reeds gekochte tickets voor de maand april kunnen gratis omgeboekt worden.

ZIE OOK: Toverland heeft hoop op seizoensopening in maart opgegeven