Efteling

Efteling-medewerker met corona was donderdag nog aan het werk

Een medewerker van de Efteling die besmet is met het coronavirus, was afgelopen donderdag nog gewoon aan het werk. Dat melden ingewijden aan Looopings. De man controleerde die middag veiligheidsbeugels bij achtbaan Baron 1898. Daarbij kwam hij direct in contact met bezoekers.



Inmiddels zit het personeelslid ziek thuis. Zijn identiteit is bekend bij de redactie van Looopings. Hij heeft last van koorts, hoestaanvallen en misselijkheid. Eten en medicijnen innemen lukt niet meer. De werknemer dacht zelf in eerste instantie dat hij een keelontsteking had. Na bloedtesten kwam zijn dokter tot de conclusie dat het om een coronabesmetting ging.





Een woordvoerder van het attractiepark bevestigt dat de medewerker in kwestie besmet is met het coronavirus. "Natuurlijk zijn we hiervan geschrokken, het was echter ook een scenario waar we de afgelopen tijd rekening mee hielden", vertelt hij. "We hebben tenslotte zo'n 3500 medewerkers en bevinden ons in de omgeving van Loon op Zand en Tilburg." Daar kwamen de afgelopen week veel coronagevallen aan het licht.



Erg rustig

Het personeelslid heeft de afgelopen twee weken slechts één keer gewerkt, benadrukt de voorlichter. "Op deze dag was het erg rustig in ons park. De contacten van deze medewerker zijn daardoor beperkt gebleven." Zijn directe collega's zijn vandaag geïnformeerd over de situatie. "Op dit moment zitten zij sowieso al thuis omdat het park gesloten is."



De Efteling heeft alle medewerkers al op 6 maart duidelijk laten weten dat het niet de bedoeling was om aan het werk te gaan met milde gezondheidsklachten. "We zijn geen medische specialisten en gaan uit van ieders eigen verantwoordelijkheid", zegt de woordvoerder daarover.



Laten testen

Moeten de mensen die op donderdag 12 maart in de Efteling waren zich laten testen? "Gasten die zich zorgen maken en klachten hebben, verzoeken we om de richtlijnen van het RIVM te volgen en contact op te nemen met de lokale GGD", reageert de voorlichter. "Wat we het allerbelangrijkste vinden is dat het goed gaat met onze collega en daar gaat nu onze eerste zorg naar uit."



De Efteling is sinds zaterdag volledig gesloten uit angst voor de verdere verspreiding van het coronavirus.

