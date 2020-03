Vakantiepark en attractiepark Duinrell

Tikibad in Duinrell nu helemaal gesloten voor bezoekers

Duinrell heeft de deuren van het Tikibad tot nader order gesloten. Het waterparadijs was sinds donderdagavond alleen nog toegankelijk voor vakantiegasten, met een limiet van honderd personen per keer. Daarmee zou het coronavirus beteugeld moeten worden.



Nieuwe overheidsmaatregelen zorgen ervoor dat het zwembad nu helemaal dicht is, bevestigt een woordvoerster van Duinrell aan Looopings. "Het Tikibad is inderdaad gesloten en hetzelfde geldt voor onze horecagelegenheden", zegt ze. Dagbezoekers waren al niet meer welkom.





Alle landelijke coronamaatregelen zijn verlengd tot en met maandag 6 april, waardoor het attractiepark voorlopig ook niet toegankelijk is. Duinrell durft zelf nog geen nieuwe openingsdatum te noemen. "We hebben goede moed maar wachten natuurlijk ook het advies van het RIVM af. Veiligheid van onze gasten is onze prioriteit."

