Mondo Verde

Limburgs attractiepark komt met dubieuze uitleg over sluiting: 'Geloof je het zelf?'

Het Limburgse attractie- en dierenpark Mondo Verde is voorlopig gesloten voor bezoekers, maar dat ging niet van harte. Toen de overheid gisteren aanvullende maatregelen aankondigde om het coronavirus te bestrijden, werd in eerste instantie voet bij stuk gehouden.



Het management bleef volhouden dat het park wel open kon blijven. "Wij verwelkomen aankomende dagen onze seizoenkaarthouders in het park", luidde de stellige boodschap. "Wegens de aangescherpte richtlijnen van het kabinet sluiten wij de horecagelegenheden. Als er verder geen maatregelen genomen worden door het kabinet in verband met het coronavirus, openen wij onze deuren voor het gehele publiek op zaterdag en zondag."





ZIE OOK: Na de grote pretparken gaan ook de kleine dagattracties dicht



Een bizarre boodschap, wetende dat het openbare en sociale leven in Nederland op last van de overheid de komende weken nagenoeg stilligt. Vandaag volgde er een plotselinge ommezwaai. Nu beweert Mondo Verde dat de controversiële boodschap alleen verspreid werd om "de discussie goed te laten aanwakkeren".



Nadenken

"Met deze gebeurtenis hoopten we dat gemeentes en ministers na gaan denken over een totale sluiting van alle bedrijven die niet nodig zijn voor de eerste levensbehoeftes, zodat dit vreselijke virus snel weer verdwijnt uit de wereld", meldt het park op Facebook. De directie geeft aan dat er contact is geweest met de burgemeester en locoburgemeester van Landgraaf. "In dit gesprek maakten wij onze standpunten duidelijk. In samenspraak met de locoburgemeester hebben wij besloten om Mondo Verde te sluiten tot en met 6 april 2020."



Het lijkt erop dat het park is teruggefloten door de lokale overheid en een smoesje bedacht heeft. Facebook-gebruikers hebben dan ook geen goed woord over voor de gang van zaken. "Geloof je het zelf?", zegt Bart Custers. "Gisteren zo hoog van de toren blazen en nu trekken ze de keutel terug", reageert Sandra Wittstock. "Heb gewoon de ballen om te zeggen dat je fout zat." Cindy Linssen: "Tuurlijk. Schamen moeten jullie je!"



Walgelijk

"Getuigt van behoorlijke arrogantie", oordeelt Tessy Burggraaff. "Jullie hadden direct moeten aangeven dat jullie net als de rest gaan sluiten", schrijft Mandy Derissen. "Wat een laag argument", aldus Sandy Cremers. "Jullie medewerkers hebben jullie standpunt om open te blijven vanuit het diepst van het hart verdedigd." Natascha Hermans: "Heb nu ook ballen en zeg dat jullie fout zaten in plaats van te doen alsof dit een bewuste zet was. Walgelijk."



"Vreselijk", vindt Melissa Pötgens. "Zijn ook niet de slimsten die daar werken hè?", vraagt Marieke Cobben zich af. De merkwaardige uitleg is niet goed voor het imago van het park, denkt Patrick Cremers. "Geef gewoon eerlijk toe gisteren een niet zo slimme keuze te hebben gemaakt." Richard Wetzler: "Mondo Verde heeft hiermee voor altijd bij mij afgedaan." Movicz Nievelstein: "Een blinde kan nog zien dat jullie liegen over de reden. Alsof jullie dit zogenaamd uit goedheid deden. Dit theater valt me vies van jullie tegen."



Kinderachtig

Elke Vievermanns overwoog eerder een gezinsabonnement te bestellen, maar dat gaat niet door. "Een park dat zo met bezoekers omgaat en kinderachtig en onprofessioneel communiceert, hoeven wij niet meer naartoe. Schandalig dat jullie überhaupt open hebben willen blijven. En het argument dat dat was om discussie op te wekken maakt het geheel nog treuriger." Rico Vrijhoeven: "Ongelofelijk dit..."



Mondo Verde heeft niet op de stroom aan negatieve commentaren gereageerd.









ZIE OOK: Efteling blijft langer dicht dan verwacht