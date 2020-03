Attractiepark Toverland

Toverland heeft hoop op seizoensopening in maart opgegeven

Toverland heeft niet meer de intentie om op zaterdag 28 maart weer open te gaan. Toen de directie er afgelopen vrijdag voor koos om het attractiepark uit voorzorg te sluiten, werd gezegd dat de maatregel zou gelden tot en met vrijdag 27 maart.



"Op 28 maart staat de opening van ons zomerseizoen gepland en die willen we vooralsnog aanhouden", zei directeur Jean Gelissen jr. daarover. Dat was achteraf ijdele hoop.





Nu de overheid de regels en richtlijnen met betrekking tot het coronavirus verder heeft aangescherpt, is het plan om vast te houden aan de oorspronkelijke openingsdag definitief van tafel geveegd. Op zijn vroegst zijn bezoekers op dinsdag 7 april weer welkom, bevestigt een woordvoerster aan Looopings.



Stilleggen

"De nieuwe maatregelen van het kabinet maken heel duidelijk dat het cruciaal is om alle niet-noodzakelijke activiteiten stil te leggen", aldus de voorlichtster. "Wij hebben dan ook besloten om de geplande start van het zomerseizoen uit te stellen."

