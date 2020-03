Walibi Holland

Walibi Holland weet nu zeker dat seizoensopening op 4 april niet doorgaat

Na een periode van onzekerheid weet Walibi Holland nu zeker dat de geplande seizoensopening op zaterdag 4 april niet door kan gaan. Aangescherpt overheidsbeleid zorgt ervoor dat het pretpark op zijn vroegst pas op vrijdag 10 april weer bezoekers kan ontvangen.



Nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, die gisteren werden aangekondigd, zijn voorlopig van kracht tot en met maandag 6 april. In die week zou Walibi sowieso van maandag tot en met donderdag gesloten zijn.





Het management houdt er echter rekening mee dat de opening nog vaker uitgesteld zal moeten worden. Men spreekt voorlopig over "een nader te bepalen datum". "De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en gasten, maar ook van de hele bevolking, is onze belangrijkste prioriteit", zegt Walibi-directrice Mascha van Till.



Voorbereidingen

Alle Walibi-medewerkers zijn inmiddels geïnformeerd. "Wel worden alle voorbereidingen die getroffen dienen te worden om het park te openen voortgezet", vult een voorlichtster aan. Wie tickets had gekocht voor een specifieke dag in april, kan die kosteloos laten omzetten.

