Surrealistische luchtfoto's van een Efteling zonder bezoekers

Hoe ziet de Efteling eruit zonder bezoekers? Vanwege de uitbraak van het coronavirus is het attractiepark voor het eerst in bijna tien jaar hele dagen gesloten publiek. Die uitzonderlijke situatie zorgt voor surrealistische beelden van lege pleinen, stilstaande attracties en een parkeerplaats zonder auto's.



Facebook-pagina Airpro Waalwijk bracht het uitgestorven park gistermiddag in beeld met behulp van een drone. Ook de vakantieparken Loonsche Land en Bosrijk zijn inmiddels verlaten. Op dit moment is niet duidelijk wanneer de Efteling weer open mag. De huidige maatregelen van het kabinet lopen in ieder geval tot en met maandag 6 april.





De tijdelijke sluiting brengt ook de geplande openingsdatum van de nieuwe familieachtbaan Max & Mortiz in gevaar. Die attractie zou in april open moeten gaan, al heeft de Efteling nog geen specifieke datum gecommuniceerd met de buitenwereld.



2010

Het volledig afsluiten van de hele Efteling is zeer exceptioneel. Toen dat bijna tien jaar geleden voor het laatst gebeurde, hanteerde het park nog geen jaarrondopenstelling. Tussen 1 april 2010 en 14 maart 2020 zijn gasten elke dag welkom geweest.









































































