Efteling blijft langer dicht dan verwacht

Efteling-fans moeten nog langer geduld hebben. Eigenijk zou het attractiepark tot en met dinsdag 31 maart gesloten zijn vanwege het coronavirus. Aanvullende overheidsmaatregelen zorgen ervoor dat het attractiepark op zijn vroegst pas op dinsdag 7 april weer bezoekers mag verwelkomen.



De sluiting duurt dus geen tweeënhalve week zoals werd gedacht, maar bijna drieënhalve week. Als het kabinet ervoor kiest om de voorzorgsmaatregelen te verlengen, kan de openingsdatum nog verder uitgesteld worden.





"Naar aanleiding van de nieuwe nationale richtlijnen is besloten dat de sluiting van alle bedrijfsonderdelen van de Efteling wordt verlengd tot en met maandag 6 april", staat in een nieuwe verklaring van het management. "We vinden het erg vervelend voor onze gasten, maar we volgen vanzelfsprekend de adviezen van overheid en experts op."

