Na de grote pretparken gaan ook de kleine dagattracties dicht

Er blijven in Nederland nauwelijks uitstapjes meer over. Omdat de maatregelen rond het bestrijden van het coronavirus verder zijn aanscherpt, kiezen steeds meer dagattracties ervoor om dicht te gaan. Na de grote attractieparken en de dierentuinen zijn nu ook de kleinere trekpleisters aan de beurt.



Zo is het overdekte pretpark Plopsa Indoor Coevorden met onmiddellijke ingang volledig gesloten. In de hoofdstad gaan vliegsimulator This is Holland, de Heineken Experience, wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds Amsterdam en griezelattractie The Amsterdam Dungeon dicht.





Verder kan er tot nader order geen bezoek gebracht worden aan bijvoorbeeld Het Spoorwegmuseum in Utrecht, Naturalis Biodiversity Center in Leiden, Corpus in Oegstgeest, Preston Palace in Almelo en Het Arsenaal in Vlissingen.



Onvermijdelijk

Veel andere kleine pretparken zouden eind maart of begin april weer opengaan na de winterstop. Dat de seizoensopening op heel veel plekken uitgesteld moet worden, lijkt op dit moment onvermijdelijk. De nieuwe overheidsmaatregelen gelden voorlopig tot en met maandag 6 april.



Voor zover bekend zijn momenteel alleen DippieDoe in Best, BillyBird Park Hemelrijk in Volkel, Miniworld Rotterdam, Sprookjesbos Valkenburg, Kinderstad Heerlen en rariteitenkabinet Ripley's Believe It or Not! Amsterdam nog (gedeeltelijk) operationeel. Dit artikel wordt later bijgewerkt als over deze namen aanvullende informatie beschikbaar is.

