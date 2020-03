Nieuws

Blijdorp en Artis voegen zich bij gesloten dierentuinen

De twee populairste dierentuinen van Nederland sluiten de poorten. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam en Artis in Amsterdam gaan per direct dicht. Aanleiding is het aanscherpen van de overheidsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden. Daarmee zijn nagenoeg alle Nederlandse dierenparken de komende tijd niet toegankelijk voor publiek.



Blijdorp was eigenlijk van plan om open te blijven voor abonnementhouders. "Met de sluiting van scholen, horeca en sportclubs is het signaal dat het openbaar leven stil dient te liggen om de gezondheidscrisis het hoofd te bieden glashelder", laat het management nu weten.





ZIE OOK: Nederlandse dierentuinen kiezen bij nader inzien tóch massaal voor volledige sluiting



Artis zag in eerste instantie ook geen reden voor een volledige sluiting. "Het park bevindt zich in de buitenlucht en biedt bezoekers voldoende ruimte om verspreid rond te lopen", luidde de uitleg. Nu bevestigt een woordvoerster dat de dierentuin tot nader order niet meer opengaat.



Andere dierentuinen

Eerder kozen veel andere dierentuinen al voor een sluiting, namelijk Koninklijke Burgers' Zoo in Arnhem, Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek, Wildlands Adventure Zoo Emmen, DierenPark Amersfoort, het Dolfinarium in Harderwijk, GaiaZOO in Kerkrade, ZooParc Overloon, Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn, Dierenrijk in Mierlo en AquaZoo Leeuwarden.



Naast Blijdorp en Artis voegt ook Sea Life Scheveningen zich vandaag bij dat rijtje. Apenheul in Apeldoorn is 's winters sowieso dicht.



Ouwehands

Ouwehands Dierenpark in Rhenen heeft nog niets van zich laten horen. Op de site van het park staat nog steeds dat het park morgen geopend zal zijn. Dat geldt ook voor het kleinschalige dierenpark BestZOO. Dit artikel wordt later bijgewerkt als er over deze parken nieuwe informatie beschikbaar is.

ZIE OOK: Nederlandse dierenparken zien nog niets in volledige sluiting