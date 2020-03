Kermis

Voor het eerst in 523 jaar geen voorjaarskermis in Gent

Voor de eerste keer in 523 jaar gaat de voorjaarskermis in de Belgische stad Gent niet door. De jaarlijkse Halfvastenfoor had plaats moeten vinden tussen zaterdag 14 maart en zondag 5 april. De attracties stonden al klaar toen donderdag besloten werd om het populaire evenement vanwege het coronavirus te annuleren.



In België geldt voorlopig tot begin april een verbod op evenementen om de verspreiding van het virus af te remmen. "Niemand beseft wat voor financieel drama dit is", vertelt Guido Herman namens de getroffen kermisexploitanten aan regionale media. "Deze beslissing is een ramp voor alle betrokken families."





ZIE OOK: Grote Duitse kermissen gaan niet door in verband met corona



Normaal gesproken lokt de kermis zo'n 300.000 bezoekers. Zelfs tijdens de twee wereldoorlogen ging de foor gewoon door, benadrukt Herman. Toch zegt hij het gemeentebestuur niets kwalijk te nemen. "Zo'n pandemie konden zelfs zij niet zien aankomen."



Kosten

Er zit niets anders op dan het afbreken van alle attracties. De kermisondernemers krijgen hun pachtgeld terug van de gemeente Gent, maar andere voorbereidingskosten zijn ze kwijt.



Naast de kermis in Gent is inmiddels ook de grote paaskermis van Kortrijk (9 tot en met 26 april) geschrapt, net als tientallen kleinere Belgische kermissen. In Duitsland werden eveneens al meerdere populaire kermissen uit de agenda gehaald.

ZIE OOK: ZOO Antwerpen alsnog gesloten op last van de politie