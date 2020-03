Disneyland Paris

Disneyland Paris wordt spookstad: ook Disney Village en hotels dicht

Disneyland Paris wordt volledig afgesloten van de buitenwereld. Na het sluiten van de Disney-themaparken op vrijdagavond zijn vanaf nu ook de winkels en restaurants in uitgaansgebied Disney Village niet meer toegankelijk. Verder gaan de Disney-hotels dicht.



Vanwege de uitbraak van het coronavirus eist de Franse overheid dat alle niet-noodzakelijke diensten vanaf vandaag gestaakt worden. Alle cafés en restaurants moeten dicht. "Daarna volgen onze hotels wanneer onze gasten vertrekken", meldt Disneyland in een verklaring.





Disney's Newport Bay Club, Disney's Sequoia Lodge, Disney's Hotel Cheyenne, Disney's Hotel Santa Fe en Disney's Davy Crockett Ranch zijn gesloten. Alle bezoekers die nog niet naar huis kunnen, worden tijdelijk opgevangen in het Disneyland Hotel. Daarna gaat ook dat hotel dicht. Disney's Hotel New York was al buiten bedrijf in verband met een renovatie.



Lange rijen

Gisteren was Disney Village nog wel grotendeels operationeel. Toen stonden er lange rijen voor de winkels en restaurants. Inmiddels is Disneyland Paris veranderd in een grote spookstad. Vooralsnog zijn de maatregelen van kracht tot en met dinsdag 31 maart.













