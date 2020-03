Disneyland Paris

Video: Disneyland Paris helemaal uitgestorven door coronavirus

Klik hier om je te abonneren op ons YouTube-kanaal

Hoe is het om nu door een gesloten Disneyland Paris te wandelen? Nieuwe videobeelden laten zien wat er op dit moment gaande is in het Disneyland Park. Een anonieme medewerker filmde een wandeling door Main Street U.S.A. en Fantasyland.



De muziek staat uit en er zijn geen personeelsleden of bezoekers te bekennen. Vogels hebben vrij spel. Ook Le Château de la Belle au Bois Dormant, het kasteel van Doornroosje, komt in beeld. De video verscheen op de Facebook-pagina Music on Parade.





ZIE OOK: Disneyland Paris twee dagen eerder dicht dan verwacht: Disney-parken sluiten per direct



Het Disneyland Park en het Walt Disney Studios Park zijn sinds vrijdagavond gesloten om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vanaf vandaag kunnen bezoekers ook niet meer terecht in Disney Village en de hotels.

ZIE OOK: Disneyland Paris wordt spookstad: ook Disney Village en hotels dicht