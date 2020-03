De Zonnegloed

Belgische dierentuin dreigt ten onder te gaan door coronacrisis

Een dierentuin in België dreigt in de financiële problemen te komen door de uitbraak van het coronavirus. Alle dierentuinen in het land hebben de opdracht gekregen om de poorten te sluiten. Voor dierenpark De Zonnegloed in Oostvleteren komt dat op een bijzonder slecht moment.



"Het nieuwe seizoen komt eraan en onze 'winterspaarpot' raakt langzaam leeg", schrijft het management in een bericht op social media. "Daarmee betalen we medische zorgen, medewerkers, voeding voor de dieren, etcetera. Geen inkomen betekent geen Zonnegloed."





Daarom is er snel geld nodig. Men hoopt dat alle Facebook-volgers - bijna 34.000 personen - een kleine donatie willen doen om het park door de winter te helpen. "We stelden ons even voor dat elk van die volgers ons 1 euro op de rekening stort. Dat zou ons dan 33.655 euro kunnen opleveren om deze moeilijke periode zonder bezoekersinkomsten te overbruggen."



Bang afwachten

De toekomst van de dierentuin is op dit moment onzeker. "Elke euro is welkom. Hopelijk kunnen wij binnen enkele weken op deze onwerkelijke periode terugkijken en zeggen: we hebben het gehaald. Maar het is ook voor onze dierenverzorgers bang afwachten."



Donaties zijn welkom op rekeningnummer BE58 7390 1329 6879 op naam van 'Sanctuary De Zonnegloed vzw'. Wie in de buurt woont en groente of fruit over heeft, kan dat ook aan het park schenken door het voedsel in een doos voor de poort te zetten. "Stuur ons dan een berichtje zodat we het tijdig kunnen binnenhalen."



Apen

De Zonnegloed heeft geen winstoogmerk. Het dierenpark vangt verlaten, misbruikte en verwaarloosde wilde dieren op die niet terug naar de natuur kunnen. Er zijn onder meer beren, vossen, otters, apen, roofvogels, schildpadden en slangen te vinden.

