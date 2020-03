Europa-Park

Europa-Park sluit waterparadijs wegens coronadreiging, opening attractiepark in gevaar

Europa-Parks waterwereld Rulantica is vanaf maandag 16 maart gesloten uit angst voor het coronavirus. Dat heeft een woordvoerder van het Duitse attractiepark zojuist bekendgemaakt. De seizoensopening van Europa-Park staat op losse schroeven.



"Gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus is de familie Mack, in nauwe samenwerking met de autoriteiten, gestart met voorbereidingen om waterpark Rulantica vanaf 16 maart buiten bedrijf te stellen", staat in een persverklaring.





Dat was een erg moeilijke beslissing, aldus de voorlichter. "Maar veiligheid en gezondheid komen altijd op de eerste plaats. We willen onze verantwoordelijkheid nemen tegenover bezoekers, werknemers en hun families." Er wordt vooralsnog geen datum genoemd voor een heropening.



Begrip

Het zomerseizoen van Europa-Park zelf zou op zaterdag 28 maart starten. Of dat door kan gaan, wordt nog bekeken. "Daarover overleggen we met de autoriteiten. Komende week hebben we meer informatie. We vragen om jullie begrip in deze onzekere tijden."



De afgelopen dagen vond Europa-Park het sluiten van Rulantica nog niet nodig. Toen beweerde het management zelfs dat een bezoek aan het zwembad juist erg veilig zou zijn. "Er bestaat geen verhoogd risico op besmettingen in Rulantica", liet men weten. "De hoge lucht- en watertemperatuur met de constante ventilatie in de hal zorgen zelfs voor een kleiner risico op besmetting."

