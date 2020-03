Disneyland Paris

Vrouw staat zevenenhalf uur in de wacht bij Disneyland Paris: verbinding verbroken

Een vrouw uit Groot-Brittannië heeft een pittige dag achter de rug. Kellie Walker telefoneerde maar liefst zevenenhalf uur met Disneyland Paris. En toen ze na al die uren wachten eenmaal een medewerker aan de lijn kreeg, werd de verbinding tot overmaat van ramp verbroken. Dat laat ze weten op social media.



"Na zevenenhalf uur in de wacht te hebben gestaan bij Disneyland Paris naar aanleiding van de parksluiting en onze boeking voor woensdag 18 maart, kon ik de reisadviseur mijn volledige gegevens geven", schrijft de vrouw op Twitter. "Ze liet me wachten om onze boeking te kunnen verplaatsen, vervolgens brak ze het telefoontje af en belde ze niet terug. Serieus? Schandalig!"





Disneyland Paris wordt momenteel platgebeld door mensen die hun boeking willen annuleren of verplaatsen. Daarom wordt iedereen opgeroepen om voorlopig vooral geen contact op te nemen met de klantenservice. "Het oproepvolume verstoort kritische noodoproepen in onze regio", liet Disney gisteren al weten.



Restaurants

Vanwege het coronavirus zijn de Disney-parken vanaf vandaag volledig gesloten voor bezoekers, twee dagen eerder dan was aangekondigd. De Disney-hotels en Disney Village blijven tot nader order wel operationeel. Daar staan nu lange rijen voor restaurants en souvenirwinkels.





