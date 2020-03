ZOO Antwerpen

ZOO Antwerpen alsnog gesloten op last van de politie

Wie niet horen wil, moet maar voelen. Dat moet de gedachte van de Belgische overheid geweest zijn toen bleek dat ZOO Antwerpen de komende weken gewoon geopend wilde blijven. In België geldt sinds dit weekend een verbod op recreatieve activiteiten vanwege het coronavirus, maar de directie van de dierentuin weigerde om het park te sluiten.



Daarom greep de politie vanochtend in. "De zoo behoort niet tot de weinige zaken die open kunnen gaan, zoals supermarkten en apotheken", aldus een politiewoordvoerder. Agenten hebben de ingang van het park geblokkeerd. Alle bezoekers die binnen waren, werden weggestuurd.





Dezelfde maatregel geldt voor zusterpark ZOO Planckendael in het Belgische Muizen. Beide parken zijn eigendom van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen, die miljoenen euro's aan overheidssubsidie per jaar krijgt.



Frisse neus

Gisteren liet ZOO Antwerpen nog weten dat het openhouden van het park wel degelijk een goed idee was. "Wandelen in het groen en in open lucht geeft je energie en helpt je te ontspannen", was het argument. "Experts raden aan om een frisse neus te halen in de natuur, in het groen, tussen de bomen."



Dat is uiteraard flauwekul: experts raden juist aan om zo veel mogelijk thuis te blijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er kwam dan ook veel kritiek op het bericht.



Excuses

Nu melden de twee dierenparken op social media dat ze gesloten zijn "op vraag van de overheid". "We blijven natuurlijk alle verdere ontwikkelingen op de voet volgen en houden jullie op de hoogte. Onze excuses voor het ongemak."



Alle andere dierentuinen in België, waaronder Pakawi Park, Monde Sauvage, Forestia, Parc animalier de Bouillon en Sea Life Blankenberge, waren al dicht. Pairi Daiza stelt de seizoensopening uit. In Nederland zijn alleen Artis in Amsterdam, Ouwehands Dierenpark in Rhenen, Sea Life Scheveningen en BestZOO nog geopend.

