Unicum: Toverland voor het eerst in negentien jaar volledig gesloten

Door het coronavirus beleeft Toverland vandaag een historisch moment. Voor de eerste keer in de negentienjarige geschiedenis van het Noord-Limburgse attractiepark worden geen bezoekers binnengelaten. Dat zorgt - ondanks het voorjaarszonnetje - voor een droevig en surrealistisch beeld, blijkt uit een exclusieve fotoreportage.



Toverland opende op 19 mei 2001. Sindsdien was het park elke dag toegankelijk voor publiek. In 2014 waren reguliere bezoekers één dag niet welkom vanwege een besloten bedrijfsevenement, maar ook toen werden er 's avonds gasten verwelkomd en waren de attracties operationeel. Nu is Toverland voor het eerst helemaal dicht.





"Dit is inderdaad een uitzonderlijke situatie", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "Het voelt heel onwerkelijk dat Toverland vandaag niet open is. Maar we krijgen gelukkig veel steun en begrip van zowel onze medewerkers als onze gasten. Voor iedereen staat het belang van de volksgezondheid nu voorop."



November

Eigenlijk had maandag 9 november 2020 de eerste sluitingsdag van Toverland ooit moet worden. Het attractiepark heeft onlangs besloten om op doordeweekse dagen in het naseizoen volledig dicht te gaan. Door omstandigheden komt de eerste sluitingsdag dus acht maanden eerder dan gepland.



Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kwam donderdag met het dringende advies om alle sociale bijeenkomsten tot en met 31 maart te mijden. In eerste instantie koos de Toverland-directie ervoor om toch open te blijven. Vrijdagmiddag kwam het management daarop terug. Nu wordt zaterdag 28 maart genoemd als voorlopige heropeningsdatum.

































































