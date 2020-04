Looopings

Tijdelijk 15 procent korting op Looopings-merchandise

Looopings-souvenirs zijn tijdelijk verkrijgbaar met korting. Deze week krijgt iedereen 15 procent korting op alle artikelen in de webshop van Looopings. Het gaat onder meer om shirts, hoodies, petten en bekers met herkenbare opdrukken voor pretparkfans. De Looopings-shop is te vinden op looopings.nl/webshop.



Wie gebruik wil maken van de actie, kan een speciale voucher activeren door in de shop op een knop met 'Inwisselen' te klikken. De korting - geldig tot en met zondag 19 april - wordt dan automatisch verrekend in het digitale winkelmandje.





ZIE OOK: Efteling-fans in de rij voor exclusief PandaDroom-souvenir van 40 euro



Levering vindt plaats binnen vier tot zes werkdagen. Voor de productie en verzending is de gespecialiseerde firma Spreadshirt verantwoordelijk. De kleding voor volwassenen is er in de maten S tot minimaal XXL. Van enkele shirts bestaan ook kindermaten.

ZIE OOK: Pretpark speelt in op coronacrisis met eigen mondkapjes